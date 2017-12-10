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В Пензе вступил в силу приговор по делу о побеге опасного преступника

11:41 | 10.12.2017 | Криминал

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Пенза, 10 декабря 2017. PenzaNews. Приговор, которым уроженец Кирова Александр Труфанов, отбывавший наказание в виде 19 лет лишения свободы за разбой, грабеж, кражу и вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность, признан виновным в совершении побега с участка колонии-поселения пензенской ИК №4, вступил в законную силу.

В Пензе вступил в силу приговор по делу о побеге опасного преступника. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«22 июня 2017 года, находясь в местах лишения свободы в спальном помещении на территории колонии-поселения при исправительном учреждении и продолжая отбывать наказание, мужчина воспользовался тем, что контроль со стороны сотрудников управления ФСИН России по Пензенской области ослаблен, вышел за пределы участка и скрылся», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Железнодорожного районного суда Пензы.

Он напомнил, что беглец пробыл на свободе до 9 августа, пока не был задержан в Московской области.

«Подсудимый вину в совершенном преступлении признал в полном объеме», — уточнил собеседник агентства.

Представитель суда пояснил, что с учетом смягчающих и отягчающих обстоятельств мужчине было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года, а по совокупности приговоров — на 5 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
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