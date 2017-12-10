Жителю Пензы грозит уголовная ответственность за кражу двух банок кофе Криминал

Пенза, 10 декабря 2017. PenzaNews. Наказание вплоть до лишения свободы сроком на 1 год грозит 49-летнему жителю Пензы, который подозревается в краже двух банок кофе общей стоимостью чуть более 600 рублей из магазина на улице Луначарского.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, ранее он привлекался к уголовной ответственности и был подвергнут административному взысканию за мелкое хищение.

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«По факту мелкого хищения, совершенного лицом, подвергнутым административному наказанию, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158.1 УК РФ», — сказали в полиции.

Статья 158.1 УК РФ «Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию» предусматривает наказание до 40 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо в виде обязательных работ на срок до 180 часов, либо исправительных работ на срок до 6 месяцев, либо ограничения свободы на срок до 1 года, либо принудительных работ на срок до 1 года, либо ареста на срок до двух месяцев, либо лишения свободы на срок до 1 года.