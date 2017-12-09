В Пензе прошла акция за широкую амнистию Общество

Пенза, 9 декабря 2017. PenzaNews. Представители оппозиционных сил приняли участие в акции за широкую амнистию, состоявшейся в сквере имени Ф.Э. Дзержинского в Пензе в субботу, 9 декабря.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Помимо активистов «Левого фронта», которые выступили в роли организаторов, к мероприятию присоединились члены «Поколения нового времени» (ПНВ), сторонники «Левого сопротивления», «Национально-патриотических сил России» (НПСР) и официально незарегистрированной «Объединенной коммунистической партии», в том числе секретари Центрального комитета ОКП Дарья Митина и Анатолий Баранов.

В руках они держали плакаты с лозунгами «Требуем широкой амнистии!», «Свободу узникам совести!», «Остановите пытки в тюрьмах!», «1 день заключения в СИЗО = 2 дня в колонии-поселении; 1,5 дня в колонии общего режима; 1,3 дня в колонии строгого режима» и другими.

Первой к присутствующим обратилась Дарья Митина.

«Сегодня мы с вами здесь собрались обсудить весьма актуальную для всей нашей страны — не только для Пензенской области — тему. Это усиление политического прессинга, усиление «репрессий», — сказала она, пояснив, что им подвергаются как активисты, поднимающие острые вопросы, так и рядовые граждане.

Секретарь ЦК ОКП также высказала мнение, что имеет место «усиление полицейского характера нашего государства», а судебная система представляет собой «больной нарыв на теле российской государственности».

Дарья Митина сообщила, что в ходе состоявшейся ранее встречи с пензенскими активистами до нее довели информацию об участившихся случаях «внесудебных расправ» и правового беспредела.

«Это тенденция, наверное, всероссийская», — сказала она, призвав предавать максимальной огласке каждый такой факт, в том числе выходя на федеральный уровень.

Также на митинге выступил гражданский активист Альберт Герасимов, который на текущей неделе провел два одиночных пикета у здания УМВД России по Пензенской области на улице Пушкина. В частности, он призвал бороться с полицейским произволом.

После этого секретарь ЦК ОКП Анатолий Баранов, который также является главным редактором сайта «Форум.мск», обратил внимание на то, что в современной России «политических заключенных как бы нет», но по факту они лишь не признаются отдельной категорией.

Говоря о социальной напряженности в обществе, он провел параллель с событиями 100-летней давности, когда возрос накал борьбы.

«Уровень ненависти, который возникает в обществе от несправедливости, всегда как-то выплескивается», — отметил оппозиционер.

С мнениями предыдущих ораторов согласился представитель народно-патриотических сил Александр Фроленков.

Читайте также

«Левый фронт» в Пензе из-за своих акций набирает силу, но не идет против власти — мнение

Подводя итог сказанному, пресс-секретарь регионального отделения «Левого фронта» Сергей Падалкин привел данные, согласно которым, в российских тюрьмах и колониях содержатся около 630 тыс. заключенных.

«С учетом того, что, как правило, у каждого осужденного есть родственники и друзья, то в целом проблема касается миллионов российских граждан. По нашему мнению, тюремное население в России сегодня избыточно», — подчеркнул он.

Сергей Падалкин указал на принесенный активистами металлический таз, в котором лежала стопка папок, символизирующих сфабрикованные уголовные дела, и предложил предать их огню. В этот момент координатор пензенского отделения «Левого фронта» Виктор Хомец облил бумагу горючей жидкостью и поджег.

В завершение была единогласно принята резолюция, которую планируется направить в органы власти. Как ожидается, еще одна — касающаяся административных и уголовных дел в отношении пензенских активистов — будет подготовлена позднее.