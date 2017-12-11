EN
15:40:58 Понедельник, 11 декабря
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги

Закрыто дело в отношении депутата Кошелева, который бил знакомого бутылками по голове

13:46 | 11.12.2017 | Криминал

Печать

Пенза, 11 декабря 2017. PenzaNews. Уголовное дело, возбужденное ранее в отношении депутата комитета местного самоуправления Засечного сельсовета Мокшанского района Пензенской области шестого созыва Владимира Кошелева, избранного по одномандатному округу №2 от партии «Единая Россия», прекращено. Это следует из материалов, размещенных в электронной картотеке Мокшанского районного суда.

Закрыто дело в отношении депутата Кошелева, который бил знакомого бутылками по голове. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно обнародованным данным, вечером 25 июня 2017 года депутат-единоросс, находившийся в состоянии алкогольного опьянения на крыльце своего дома, в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, взял пустую стеклянную полулитровую бутылку и нанес ею своему знакомому не менее двух ударов по голове.

Затем народный избранник сделал то же самое при помощи другой пустой бутылки аналогичного объема и еще одной — из-под шампанского.

Как поясняется в материалах дела, потерпевший получил перелом лобной кости, сотрясение головного мозга и кровоподтеки, которые повлекли за собой длительное расстройство здоровья на срок более трех недель.

Органами предварительного следствия действия депутата были квалифицированы по п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Читайте также

Валерий Лидин прокомментировал участие в праймериз единоросса, севшего за руль пьяным

В судебном заседании потерпевший ходатайствовал о прекращении уголовного дела в отношении Владимира Кошелева в связи с примирением сторон, так как тот принес ему свои извинения, раскаялся и полностью возместил причиненный вред.

Подсудимый и его защитник это заявление поддержали. Гособвинитель не возражал против удовлетворения ходатайства.

В итоге суд с учетом ряда факторов, в том числе положительных характеристик по месту жительства и работы, а также наличия на иждивении двух малолетних детей, счел возможным прекратить уголовное дело в отношении депутата.

Постановление вступило в законную силу.
Актуальное
Читайте также
Пензенский губернатор предложил комплексно подходить к капремонту домов Губернатор потребовал следить за наполнением сайтов пензенских министерств
Пензенская область ухудшила позиции в экологическом рейтинге Кубок Пензенской области по плаванию среди инвалидов разыграют 12 декабря
В Пензе 20 декабря состоится слет активистов движения «Зеленая волна» Губернатор недоволен новогодним оформлением Пензы
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver