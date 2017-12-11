Закрыто дело в отношении депутата Кошелева, который бил знакомого бутылками по голове Криминал

Пенза, 11 декабря 2017. PenzaNews. Уголовное дело, возбужденное ранее в отношении депутата комитета местного самоуправления Засечного сельсовета Мокшанского района Пензенской области шестого созыва Владимира Кошелева, избранного по одномандатному округу №2 от партии «Единая Россия», прекращено. Это следует из материалов, размещенных в электронной картотеке Мокшанского районного суда.

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Согласно обнародованным данным, вечером 25 июня 2017 года депутат-единоросс, находившийся в состоянии алкогольного опьянения на крыльце своего дома, в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, взял пустую стеклянную полулитровую бутылку и нанес ею своему знакомому не менее двух ударов по голове.

Затем народный избранник сделал то же самое при помощи другой пустой бутылки аналогичного объема и еще одной — из-под шампанского.

Как поясняется в материалах дела, потерпевший получил перелом лобной кости, сотрясение головного мозга и кровоподтеки, которые повлекли за собой длительное расстройство здоровья на срок более трех недель.

Органами предварительного следствия действия депутата были квалифицированы по п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

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В судебном заседании потерпевший ходатайствовал о прекращении уголовного дела в отношении Владимира Кошелева в связи с примирением сторон, так как тот принес ему свои извинения, раскаялся и полностью возместил причиненный вред.

Подсудимый и его защитник это заявление поддержали. Гособвинитель не возражал против удовлетворения ходатайства.

В итоге суд с учетом ряда факторов, в том числе положительных характеристик по месту жительства и работы, а также наличия на иждивении двух малолетних детей, счел возможным прекратить уголовное дело в отношении депутата.

Постановление вступило в законную силу.