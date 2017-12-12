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Под Пензой молодой мужчина наказан за экстремистские аудиозаписи в соцсети

09:37 | 12.12.2017 | Криминал

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Пенза, 12 декабря 2017. PenzaNews. 23-летний житель села Грабово Бессоновского района Пензенской области признан виновным в совершении административного правонарушения — массовом распространении экстремистских материалов.

Под Пензой молодой мужчина наказан за экстремистские аудиозаписи в соцсети

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Установлено, что этот молодой мужчина добавил на свою страницу в социальной сети «ВКонтакте» две аудиозаписи, включенные в федеральный список экстремистских материалов. Тем самым он распространил запрещенные законом материалы», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она пояснила, что житель Грабово оштрафован на 1 тыс. рублей.

«Он раскаялся в совершенном им правонарушении, удалил запрещенные материалы со своей страницы в социальной сети», — отметила собеседница агентства.
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