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Житель Земетчино попался с тушей застреленного лося в машине

15:17 | 12.12.2017 | Криминал

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Пенза, 12 декабря 2017. PenzaNews. 58-летний житель Земетчино Пензенской области подозревается в убийстве лося, часть туши которого обнаружили сотрудники полиции в машине мужчины.

Житель Земетчино попался с тушей застреленного лося в машине

Фото: 58.мвд.рф

«Сотрудники Госавтоинспекции в ходе проведения операции «Нетрезвый водитель» на окраине села Большая Ижмора остановили автомобиль «УАЗ Hunter» под управлением 58-летнего жителя поселка Земетчино. В машине находились несколько пассажиров, при себе у них были охотничьи ружья. В транспортном средстве полицейские обнаружили мешки, в которых они перевозили части туши животного», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону.

В ведомстве уточнили, что на место вызвали следственно-оперативную группу и представителя Минлесхоза Пензенской области, который идентифицировал убитое животное.

«Водителя автомобиля доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Он пояснил, что отправился с друзьями охотиться на кабанов, для чего у них имелась соответствующая лицензия. По словам подозреваемого, через некоторое время после того, как охотники спустили собак, он увидел в 30 метрах от себя лося и произвел в него два прицельных выстрела. Остальные участники охоты пояснили, что ничего не знали о действиях своего товарища», — отметили в управлении.

В полиции добавили, что убитое животное разделали и часть туши, а также топоры оставили в снегу — следы крови и шерсти лося и его шкуру в указанном месте потом обнаружила следственно-оперативная группа.

«По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело», — пояснили в ведомстве.
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