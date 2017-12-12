В Пензе вынесен приговор мужчине, который изнасиловал дочь на глазах у матери Криминал

Пенза, 12 декабря 2017. PenzaNews. Наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима назначено молодому человеку из Пензы, который после освобождения из исправительного учреждения изнасиловал девушку на глазах у ее матери.

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«Утром 29 июля 2017 года злоумышленник, будучи в состоянии алкогольного опьянения и находясь около водоема у горбольницы №6, с целью удовлетворения своих половых потребностей настиг проходивших мимо него мать и дочь», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Октябрьского районного суда Пензы.

Он уточнил, что мужчина сначала напал на мать, а после того, как дочь попыталась оттащить его и звать на помощь, стал избивать и ее.

«Испугав потерпевших своими агрессивными действиями и подавив их волю к сопротивлению, поскольку последними угрозы воспринимались реально, мужчина совершил с молодой девушкой насильственные действия сексуального характера и изнасилование», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в суде потерпевшие подробно описали события того дня, при этом девушка пояснила, что раньше половой жизнью не жила — обе женщины настаивали на строгом наказании подсудимого.

Представитель суда уточнил, что окончательный срок лишения свободы получен путем частичного сложения назначенных наказаний.

«Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск пострадавшей матери о возмещении компенсации морального вреда, причиненного преступлением, взыскав в ее пользу 50 тыс. рублей из заявленных 100 тыс.» — сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что иск дочери удовлетворен полностью — на сумму 500 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.