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Под Пензой осужден мужчина, хранивший более 200 спичечных коробков с марихуаной

09:25 | 13.12.2017 | Криминал

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Пенза, 13 декабря 2017. PenzaNews. 31-летний житель Пензы приговорен к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима за выращивание конопли в Бессоновском районе и ее хранение.

Под Пензой осужден мужчина, хранивший более 200 спичечных коробков с марихуаной

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По делу установлено, что в июне 2017 года он арендовал домовладение на территории Бессоновского района. В теплице мужчина высадил в грунт семена дикорастущей конопли и вырастил восемь наркосодержащих растений. По мере их созревания он обрывал части растений, измельчал их, высушивал и складывал в спичечные коробки. Хранил наркотическое средство злоумышленник в морозильной камере на территории домовладения», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, в ходе осмотра территории было обнаружено 202 спичечных коробка с марихуаной общим весом более 1 кг, части наркосодержащего растения массой свыше 400 граммов и восемь кустов конопли.

«Осужденный взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил», — пояснила Светлана Артамонова.
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