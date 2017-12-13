Под Пензой осужден мужчина, хранивший более 200 спичечных коробков с марихуаной Криминал

Пенза, 13 декабря 2017. PenzaNews. 31-летний житель Пензы приговорен к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима за выращивание конопли в Бессоновском районе и ее хранение.

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«По делу установлено, что в июне 2017 года он арендовал домовладение на территории Бессоновского района. В теплице мужчина высадил в грунт семена дикорастущей конопли и вырастил восемь наркосодержащих растений. По мере их созревания он обрывал части растений, измельчал их, высушивал и складывал в спичечные коробки. Хранил наркотическое средство злоумышленник в морозильной камере на территории домовладения», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, в ходе осмотра территории было обнаружено 202 спичечных коробка с марихуаной общим весом более 1 кг, части наркосодержащего растения массой свыше 400 граммов и восемь кустов конопли.

«Осужденный взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил», — пояснила Светлана Артамонова.