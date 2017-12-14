Вступило в силу постановление по делу о хранении запрещенной книги в неверкинской мечети Криминал

Пенза, 14 декабря 2017. PenzaNews. Постановление Неверкинского районного суда, которым имаму Касиму Бизяеву назначен штраф 3 тыс. рублей за хранение экстремистской литературы в мечети села Октябрьское Пензенской области, вступило в силу.

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«В мечети местной мусульманской религиозной организации в селе Октябрьское в свободном доступе в молельной комнате на книжных полках среди религиозной литературы, хранящейся в целях распространения, изучения и чтения прихожанами, находилась экстремистская литература», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она пояснила, что в связи с этим нарушением в отношении имама было возбуждено дело о административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.29 КоАП РФ «Производство и распространение экстремистских материалов».

«Не согласившись с привлечением к ответственности Касим Бизяев обжаловал его в вышестоящий суд. Решением судьи Пензенского областного суда постановление оставлено без изменения», — уточнила собеседница агентства.

Светлана Артамонова отметила, что изъятая экстремистская литература подлежит уничтожению.