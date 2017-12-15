В Пензе замглавы фирменного транспортного обслуживания подозревается во взяточничестве Криминал

Пенза, 15 декабря 2017. PenzaNews. Заместитель начальника пензенского агентства фирменного транспортного обслуживания, входящего в структуру ОАО «РЖД», подозревается во взяточничестве. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил старший помощник руководителя приволжского следственного управления на транспорте СКР подполковник юстиции Дмитрий Захаров.

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«По версии следствия, подозреваемый в апреле и июле 2017 года получил взятки в сумме 50 тыс. и 75 тыс. рублей за согласование и утверждение схем погрузки металлических резервуаров, ускорение их отправки и обеспечение беспрепятственного перемещения груза от станции Рузаевка до станции Усинск», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что преступления были выявлены сотрудниками УФСБ России по Пензенской области.

«Ведется следствие. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Выполняется комплекс действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств уголовного дела», — добавил Дмитрий Захаров.