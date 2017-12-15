Инспектор ДПС задержан под Пензой по подозрению в получении взятки Криминал

Пенза, 15 декабря 2017. PenzaNews. Инспектор ДПС ГИБДД УМВД России по Пензенской области задержан в порядке ст. 91 УПК РФ по подозрению в получении взятки. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«По данным следствия, днем 14 декабря 2017 года инспектор ДПС, находясь на участке автодороги «Нижний Новгород — Саратов» на территории села Мастиновка Бессоновского района, получил от жителя Алтайского края взятку в размере 13 тыс. рублей за несоставление протоколов за совершенные последним административные правонарушения и как следствие — непривлечение к ответственности», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что в настоящее время решается вопрос об избрании в отношении полицейского меры пресечения.

«В настоящее время следователями выполняется комплекс действий, направленных на закрепление доказательственной базы», — отметила Татьяна Махницкая.