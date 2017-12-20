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Предприниматель получил условный срок за незаконную рубку деревьев на 850 тыс. рублей

14:35 | 20.12.2017 | Криминал

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Пенза, 20 декабря 2017. PenzaNews. Предприниматель Александр Макаренко, признанный судом виновным в незаконной рубке 129 сосен в Шемышейском районе Пензенской области, приговорен к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Предприниматель получил условный срок за незаконную рубку деревьев на 850 тыс. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По ее словам, предприниматель срубил деревья за пределами выделенного в 2015 году для лесозаготовки участка и сроков исполнения госконтракта в октябре 2016 года.

«Ущерб государственному лесному фонду составил 844 тыс. 498 рублей», — уточнила собеседница агентства.

Светлана Артамонова отметила, что приговор вступил в законную силу.

«В рамках уголовного дела судом удовлетворен иск ГКУ «Шемышейское лесничество» к подсудимому о возмещении причиненного лесному фонду ущерба. В целях обеспечения его возмещения на принадлежащее индивидуальному предпринимателю имущество наложен арест», — добавила она.
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