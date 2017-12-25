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В Пензе работница онкодиспансера обманом похитила у матери больного ребенка 90 тыс. рублей

11:04 | 25.12.2017 | Криминал

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Пенза, 25 декабря 2017. PenzaNews. Приговор работавшей в регистратуре пензенского областного онкологического диспансера женщине, обманом похитившей почти 90 тыс. рублей у матери больного ребенка, вступил в законную силу.

В Пензе работница онкодиспансера обманом похитила у матери больного ребенка 90 тыс. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова, в феврале 2017 года злоумышленница, зная, что несовершеннолетнему сыну знакомой требуется лечение и обследование, убедила женщину в наличии у нее нужных связей в Краснодаре.

«Мать ребенка согласилась с предложением и перевела на карту знакомой 30 тыс. рублей якобы на аренду жилья. Позже та заявила, что ей необходимо перевести в Краснодар деньги на билеты в аквапарк и организацию отдыха ребенка, а также на подарки людям, которые помогают им в решении вопросов», — добавила собеседница агентства.

Она отметила, что свою вину в преступлении мошенница признала полностью, по ее ходатайству уголовное дело было рассмотрено в особом порядке.

Наталья Быченкова уточнила, что имеющая на иждивении троих детей женщина совершила преступление, уже будучи осужденной за мошенничество, в период отсрочки исполнения наказания.

«В результате суд отменил ей отсрочку отбывания наказания, назначенного приговором от 2014 года, и окончательно приговорил женщину к 3 годам лишения свободы», — сказала она, добавив, что виновная отправится в колонию общего режима.

Пресс-секретарь облсуда отметила, что вопрос о судьбе детей женщины передан на разрешение органу опеки и попечительства управления образования Пензы.

«Не согласившись с приговором, осужденная подала апелляционную жалобу, которая оставлена без удовлетворения», — сказала она.
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