В Каменке ищут неизвестных, которым старушка одолжила 90 тыс. рублей Криминал

Каменка, 7 января 2018. PenzaNews. Двое мужчин, одолживших у незнакомой 82-летней пенсионерки 90 тыс. рублей, разыскиваются по подозрению в мошенничестве в Каменке Пензенской области.

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«26 декабря на улице Дружбы в городе Каменке к пожилой женщине подошел неизвестный. Он заговорил с пенсионеркой, сказал, что попал в ДТП, водитель автомобиля находится в больнице и ему требуется операция. Незнакомец добавил, что и он, и пострадавший являются гражданами Казахстана, и попросил одолжить ему деньги, обещая вернуть их через три дня», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону.

В ведомстве пояснили, что неравнодушная старушка откликнулась на просьбу совершенно незнакомого мужчины и уже час спустя сняла со счета в банке и передала ему крупную сумму.

В МВД назвали приметы мошенника и его товарища, находившегося рядом

в момент передачи денег — они оба славянской внешности, среднего телосложения, на вид примерно 35 лет.

«Рост одного из них 160–165 см, лицо продолговатое, покрыто прыщами, волосы русые, нос длинный. Был одет в черную куртку и такого же цвета вязаную шапку. Другой круглолицый, также был в черной куртке и шапке», — пояснили в полиции.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.