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По факту угона иномарки в Арбеково возбуждено уголовное дело

09:19 | 09.01.2018 | Криминал

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Пенза, 9 января 2018. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту угона автомобиля «Volkswagen Polo», припаркованного у одного из жилых домов на проспекте Строителей в Пензе.

По факту угона иномарки в Арбеково возбуждено уголовное дело

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, злоумышленник воспользовался ключами, оставленными в замке зажигания.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские обнаружили транспортное средство на парковке возле торгового центра на проспекте Строителей», — сказали в ведомстве, добавив, что по подозрению в совершении преступления был задержан житель Пензенского района, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.

«Он признался в содеянном и рассказал, что также похитил из машины планшетный компьютер, который сотрудники полиции изъяли», — пояснили в пресс-службе.
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