Под Пензой мужчина лишился крупной суммы денег ради «бесплатного попугая из Франции» Криминал

Пенза, 11 января 2018. PenzaNews. Житель села Засечного Пензенской области лишился около 120 тыс. рублей, рассчитывая заполучить попугая породы Жако, которого неизвестные пытались пристроить в добрые руки с помощью сайта объявлений.

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«В ходе переписки автор объявления сообщил, что отдаст попугая бесплатно, но нужно оплатить доставку птицы из Франции. После этого мужчина перевел 10 тыс. рублей. В тот же день на его электронный ящик пришло письмо, в котором говорилось о необходимости приобретения контейнера для перевозки попугая стоимостью от 500 до 1 тыс. 500 евро. Мужчина совершил перевод на сумму 69 тыс. рублей. На следующий день он снова получил электронное письмо, в котором предлагалось оплатить страховку за перевозку в сумме 2 тыс. долларов. Житель Засечного ответил, что таких денег у него нет, и договорился о перечислении 700 долларов», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД РФ по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что затем мужчина получил еще несколько писем, в которых с него требовали деньги под различными предлогами — на оплату корма, охрану и сопровождение птицы.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.