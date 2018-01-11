Мужчина, получивший выстрел в пах от ревнивца, попросил не наказывать обидчика строго Криминал

Пенза, 11 января 2018. PenzaNews. 47-летний мужчина, которому нетрезвый житель Шемышейского района Пензенской области, приревновавший супругу, выстрелил в пах из охотничьего ружья, попросил суд не наказывать строго своего обидчика. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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Она напомнила, что инцидент произошел еще 27 августа 2017 года.

«58-летний Геннадий Потапов случайно встретился с потерпевшим, при этом оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Мужчины решили продолжить общение за столом и отправились в дом к супругам Потаповым. Пока хозяин отлучился за спиртным, его жена попросила гостя помочь отнести мешки с картошкой в сарай. Вернувшись домой, супруг увидел их за работой в огороде и приревновал женщину. Он вытащил охотничье ружье и выстрелил потерпевшему в область паха, причинив тяжкий вред здоровью», — пояснила собеседница агентства.

Светлана Артамонова отметила, что разбирательство по данному делу вызвало неподдельный интерес у жителей района, которые заполнили зал суда.

«В соответствии с позицией государственного обвинителя, с учетом обстоятельств совершения преступления и данных о личности виновного, мужчине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу», — уточнила она.

Старший помощник прокурора региона добавила, что вещественные доказательства по уголовному делу, в том числе огнестрельное оружие, постановлено уничтожить.