В Пензе мошенник выманил деньги у мужчины, искавшего в долг 200 тыс. рублей Криминал

Пенза, 15 января 2018. PenzaNews. Житель Пензы, разместивший в интернете объявление о желании взять в долг 200 тыс. рублей под расписку, стал жертвой мошенничества.

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«В тот же день мужчине позвонил неизвестный, который сказал, что является сотрудником банка и может оказать содействие в оформлении кредита. Мнимый банкир добавил, что для этого необходимо доехать до отделения учреждения, при этом за содействие необходимо заплатить 30% от общей суммы. Подъехав к банку, мужчина связался с неизвестным, который пояснил, что тому следует перевести 5 тыс. 900 рублей, чтобы оформить справку по кредиту и проверить работоспособность банковского счета», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что потерпевший перевел деньги, после чего стал ждать сотрудницу банка для оформления документов.

В пресс-службе отметили, что денег мужчина так и не получил — спустя некоторое время телефон звонившего оказался отключен и мужчина осознал обман.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.