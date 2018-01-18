Приговор по делу о хищении авиатоплива в пензенском аэропорту вступил в силу Криминал

Пенза, 18 января 2018. PenzaNews. Приговор, согласно которому четверо жителей Пензенской, Владимирской, Саратовской и Самарской областей, получили условные сроки за хищение более 6 тонн авиационного керосина для заправки воздушных судов на сумму свыше 250 тыс. рублей, вступил в законную силу.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова, мошенничество было совершено в период с 13 декабря 2016 года по 23 января 2017 года.

«Главный специалист отдела ГСМ аэропорта города Пензы Рафаэль Кантеев и командир вертолета Ми-8 летного отряда одной из авиакомпаний Вадим Павлюк договорились о хищении керосина, предназначенного для заправки воздушных судов, совершающих облет трасс магистральных трубопроводов. К преступления были привлечены бортовой механик Сергей Курбанов и второй пилот воздушного судна Владимир Морозов», — сказала собеседница агентства.

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Она пояснила, что при заправке экипаж не доливал керосин в топливную систему вертолета, а по документам проходила максимальная норма расхода, в итоге недозаправленный объем списывался как израсходованный при облете.

«Первую партию керосина злоумышленники продали владельцу АЗС, находящейся на территории Пензенского района. При попытке реализовать топливо во второй раз их преступная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Пензенской области и линейного отдела МВД России на транспорте», — отметила Наталья Быченкова.

По ее словам, защитник Владимира Морозова подал на приговор суда первой инстанции апелляционную жалобу, однако она была оставлена без удовлетворения.