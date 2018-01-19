По факту махинации с продажей топлива в Чаадаевке возбуждено дело Криминал

Пенза, 19 января 2018. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества с продажей топлива в Чаадаевке Пензенской области.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД РФ, 28-летний местный житель разместил на разных сайтах объявление о покупке горючего, после чего с ним связался потенциальный продавец, с которым они договорились о сделке по цене 25 рублей за литр.

«Спустя некоторое время продавец вновь вышел на связь с покупателем и сказал, что автомашина «ГАЗ-3307» прибыла в Чаадаевку с дизельным топливом в количестве 4 тыс. 800 литров. Мужчина, удостоверившись в наличии автомобиля, перезвонил продавцу, который предложил перевести на расчетные счета 50 тыс. и 49 тыс. 700 рублей, что тот и сделал», — пояснили в полиции.

В ведомстве добавили, что, как выяснилось позднее, продавец одновременно договорился с другим покупателем в Чаадаевке, который должен был рассчитаться наличными.

Обстоятельства совершенного преступления выясняются.