Завершено расследование дела в отношении Геннадия Березина Криминал

Пенза, 19 января 2018. PenzaNews. Расследование уголовного дела в отношении экс-главы администрации Городищенского района Пензенской области Геннадия Березина, который обвиняется в превышении должностных полномочий при реализации в городе Сурске региональных адресных и муниципальной целевой программ переселения граждан из аварийного жилья, завершено.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника руководителя регионального СУ СКР по взаимодействию со СМИ Наталия Фомина, по данным следствия, в период с 14 июня 2013 года до 29 декабря 2015 года обвиняемый давал незаконные указания работникам двух администраций — Городищенского района и Сурска — при предоставлении земельных участков застройщикам, подготовке и проведении аукционов на заключение муниципальных контрактов, а также во время приемки многоквартирных домов.

«В результате его незаконных действий земельные участки застройщикам были предоставлены в нарушение земельного законодательства без проведения торгов, начальная максимальная цена контрактов была завышена и определена без учета реальной рыночной стоимости жилья на территории Сурска. При этом условия аукциона и предмет муниципального контракта были определены изначально под единственного поставщика», — пояснила собеседница агентства.

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Она добавила, что в результате, как полагает следствие, по указанию обвиняемого администрация Сурска приняла жилые помещения с нарушениями требований, установленных законодательством.

«Таким образом, были нарушены права и законные интересы граждан, подлежащих переселению на территории города Сурска из аварийного жилищного фонда, поскольку они были вынуждены проживать в помещениях, не отвечающих установленным требованиям», — отметила Наталия Фомина.

Она сообщила, что в настоящее время уголовное дело направлено в прокуратуру Пензенской области для утверждения обвинительного заключения.