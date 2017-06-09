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На жителей Сурска, переселяемых из аварийного жилья, оказывают давление — прокуратура

19:14 | 09.06.2017 | ЖКХ

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Пенза, 9 июня 2017. PenzaNews. Чиновники оказывают давление на жителей Сурска Городищенского района Пензенской области, переселяемых из аварийного жилья, на защиту которых ранее встала прокуратура. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова вечером в пятницу, 9 июня.

На жителей Сурска, переселяемых из аварийного жилья, оказывают давление — прокуратура

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Ранее прокурор Городищенского района направил в суд исковые заявления о понуждении администрации Сурска к замене предоставленных квартир жилыми помещениями, отвечающими всем установленным требованиям. Сегодня в Городищенском районном суде по трем из них состоялось предварительное судебное заседание. Представители администрации Сурска и застройщика требования прокурора не признали. При этом они сообщили суду о наличии заявлений граждан об отказе от требований прокурора в их интересах», — сказала собеседница агентства.

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По словам Светланы Артамоновой, в ходе проведенной прокуратурой района проверки было установлено, что накануне заседания должностные лица администрации Сурска обошли жителей, являющихся истцами, и под угрозой выселения и непроведения в будущем капремонта потребовали написать заявления в суд об отсутствии претензий.

«Материалы прокурорской проверки направлены в органы Следственного комитета для уголовно-процессуальной оценки действий должностных лиц органов местного самоуправления», — пояснила она.

Старший помощник прокурора подчеркнула, что надзорное ведомство продолжит добиваться восстановления жилищных прав граждан, а также законности и обоснованности процессуальных решений по сложившейся в Сурске ситуации с расселением аварийных домов.
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