Вступил в силу приговор бывшему начальнику тамалинского отделения ГИБДД Криминал

Пенза, 25 января 2018. PenzaNews. Приговор бывшему начальнику ОГИБДД отделения МВД России по Тамалинскому району Пензенской области Андрею Емельянову, который признан судом виновным в превышении должностных полномочий, вступил в законную силу.

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«Андрей Емельянов с 2015 года занимал должность начальника отделения ГИБДД. В декабре 2016 года к нему обратился его знакомый, которому за нарушение правил дорожного движения было назначено административное наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на 1,5 года. Тот попросил Андрея Емельянова возвратить ему водительское удостоверение, что последний и сделал», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

Она отметила, что для этого не было никаких законных оснований.

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«В судебном заседании Андрей Емельянов свою вину не признал, однако его причастность к совершению преступления была полностью доказана. При назначении наказания суд учел, что он не судим, совершил умышленное преступление, относящееся к категории средней тяжести. К смягчающим обстоятельствам суд отнес наличие малолетнего ребенка», — пояснила собеседница агентства.

Наталья Быченкова напомнила, что бывшему начальнику отделения ГИБДД было назначено наказание в виде двух лет лишения права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти.

«Не согласившись с приговором, осужденный подал апелляционную жалобу, которая была оставлена без удовлетворения», — добавила она.