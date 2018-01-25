EN
00:57:52 Пятница, 26 января
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

Вступил в силу приговор бывшему начальнику тамалинского отделения ГИБДД

15:30 | 25.01.2018 | Криминал

Печать

Пенза, 25 января 2018. PenzaNews. Приговор бывшему начальнику ОГИБДД отделения МВД России по Тамалинскому району Пензенской области Андрею Емельянову, который признан судом виновным в превышении должностных полномочий, вступил в законную силу.

Вступил в силу приговор бывшему начальнику тамалинского отделения ГИБДД

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Андрей Емельянов с 2015 года занимал должность начальника отделения ГИБДД. В декабре 2016 года к нему обратился его знакомый, которому за нарушение правил дорожного движения было назначено административное наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на 1,5 года. Тот попросил Андрея Емельянова возвратить ему водительское удостоверение, что последний и сделал», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

Она отметила, что для этого не было никаких законных оснований.

Читайте также

Бывший начальник отделения ГИБДД по Белинскому району получил более 4 лет колонии

«В судебном заседании Андрей Емельянов свою вину не признал, однако его причастность к совершению преступления была полностью доказана. При назначении наказания суд учел, что он не судим, совершил умышленное преступление, относящееся к категории средней тяжести. К смягчающим обстоятельствам суд отнес наличие малолетнего ребенка», — пояснила собеседница агентства.

Наталья Быченкова напомнила, что бывшему начальнику отделения ГИБДД было назначено наказание в виде двух лет лишения права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти.

«Не согласившись с приговором, осужденный подал апелляционную жалобу, которая была оставлена без удовлетворения», — добавила она.
Актуальное
Читайте также
Министр сельского хозяйства Башкирии оценит пензенский опыт развития кооперативов В школах пройдут уроки, посвященные 79-летию Пензенской области
Валерий Лидин встретился с активной пензенской молодежью Tele2 запустила сеть 4G в Пензенской области
В Пензе более 70 работ допущено к очному туру конференции учащихся «Эврика» В Пензенской области «Ростелеком» перевел на оптику около 50 медорганизаций
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама