В Пензенской области главу избиркома осудили за хищение бюджетных денег Криминал

Пенза, 30 января 2018. PenzaNews. Председатель одной из участковых избирательных комиссий Сердобского района Пензенской области признана судом виновной в присвоении денежных средств, которые были предназначены для выплаты премий членам УИКа по итогам выборов президента России в 2012 году.

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«Установлено, что в период с 5 по 19 марта 2012 года 46-летняя женщина, будучи председателем избирательной комиссии на одном из участков и используя свое должностное положение, получила под отчет в территориальной избирательной комиссии Сердобского района 10 тыс. 952 рубля. Денежные средства из федерального бюджета полагалась для выплаты членам комиссии премий по итогам выборов президента РФ. Однако женщина присвоила их, отчитавшись за денежные средства с помощью подложных документов», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Сердобского городского суда.

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Он пояснил, что председатель УИКа указала в ведомости о выдаче премии фамилии членов комиссии и сама расписалась за них, а причитавшиеся им деньги забрала себе.

«В ходе судебного заседания женщина признала свою вину и возместила причиненный ущерб в полном объеме», — отметил собеседник агентства.

Представитель суда уточнил, что, согласно приговору, виновной назначено наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в госорганах и органах местного самоуправления, сроком на 2 года.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленный срок.