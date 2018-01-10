В Пензенской области члену избиркома назначен штраф за фальсификацию итогов голосования Политика

Пенза, 10 января 2018. PenzaNews. Судебный штраф в размере 20 тыс. рублей назначен члену участковой избирательной комиссии (УИК) в селе Средняя Елюзань Городищенского района Пензенской области по результатам рассмотрения уголовного дела, возбужденного по ст. 142.1 УК РФ «Фальсификация итогов голосования».

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«10 сентября 2017 года при проведении выборов депутатов Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва, а также собрания представителей Городищенского района четвертого созыва членом участковой избирательной комиссии в селе Средняя Елюзань была произведена фальсификация итогов голосования путем подделки подписей двух избирателей в соответствующих списках и проставления необходимых отметок в бюллетенях, выданных на их имя», — прокомментировала ИА «PenzaNews» исполняющая обязанности старшего помощника руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Наталия Фомина.

Она отметила, что в ходе расследования женщина 1983 года рождения полностью признала свою вину.

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«От нее поступило ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа», — пояснила собеседница агентства.

Наталия Фомина добавила, что ходатайство было удовлетворено, решение суда вступило в законную силу.

Согласно картотеке дел Городищенского районного суда, дело по ст. 142.1 УК РФ «Фальсификация итогов голосования» рассматривалось в отношении Кожевниковой Г.М., решение по нему было принято 27 декабря 2017 года.

В соответствии с данными, опубликованными на сайте избирательной комиссии Пензенской области, речь идет о члене УИКа №447 Гольфии Кожевниковой, которая была рекомендована в состав комиссии собранием избирателей по месту жительства.