В Пензе мужчину будут судить за смерть посетителя закусочной Криминал

Пенза, 31 января 2018. PenzaNews. Мужчина 1986 года рождения предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти посетителю закусочной, расположенной на улице Аустрина в Пензе.

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«По данным следствия, вечером 2 ноября 2017 года обвиняемый находился со своим знакомым в одной из закусочных, в которой между ним и еще двумя посетителями возник словесный конфликт — он в очередной раз хотел заказать песню, а потерпевший попросил его выключить музыку. Поговорив, мужчины разошлись, сев за свои столики. После закрытия закусочной обвиняемый с приятелем направились на остановку общественного транспорта, где они встретили тех же двоих мужчин. Между ними вновь произошел конфликт, в ходе которого потерпевший попытался нанести удар оппоненту по лицу, но промахнулся», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что после этого обвиняемый ударил мужчину 1983 года рождения, тот упал на землю, ударился затылком об асфальт и скатился в канаву у дороги.

«Впоследствии обвиняемый вытащил мужчину из канавы, так как тот не смог самостоятельно из нее выбраться. Однако последний продолжил с ним конфликтовать, и обвиняемый толкнул потерпевшего обратно — тот упал, вновь ударившись головой о землю. В это время к месту происшествия подъехали сотрудники полиции, которые были вызваны случайным очевидцем», — пояснила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая уточнила, что потерпевший скончался от черепно-мозговой травмы на следующий день.

«Обвиняемый в ходе следствия полностью признал вину», — отметила она.