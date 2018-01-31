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В Пензенской области двое мужчин задержаны по подозрению в сбыте наркотиков

09:30 | 31.01.2018 | Криминал

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Пенза, 31 января 2018. PenzaNews. Двое жителей Пензенской области в возрасте 26 и 27 лет подозреваются в сбыте синтетических наркотиков бесконтактным способом.

В Пензенской области двое мужчин задержаны по подозрению в сбыте наркотиков

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД РФ, мужчины были задержаны на федеральной трассе М5 «Урал».

«У предполагаемых злоумышленников полицейские изъяли гаджеты с адресами более 20 тайников, в которых они оставили наркотические средства. В дальнейшем при проведении обыска по месту жительства одного из подозреваемых было обнаружено около 500 граммов наркотических средств синтетического происхождения, а также предметы и приспособления для фасовки запрещенных веществ на мелкие партии», — пояснили в ведомстве.

В полиции отметили, что наркотики предназначались для распространения бесконтактным способом на территории Пензенской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Мужчины заключены под стражу.
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