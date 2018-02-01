Борьба за пульт от телевизора стала поводом для убийства под Пензой Криминал

Пенза, 1 февраля 2018. PenzaNews. Препирательство из-за пульта от телевизора стало поводом для убийства мужчины 1982 года рождения в селе Засечном Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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Она пояснила, что погибший с июня 2017 года жил в квартире обвиняемого 1960 года рождения.

«Он обещал ежемесячно платить хозяину жилища определенную сумму, однако по январь 2018-го, со слов обвиняемого, ни разу не передал ему денег. Мужчины периодически совместно употребляли спиртное, между ними возникали конфликты на почве того, что постоялец начал вести себя как хозяин квартиры, что не нравилось обвиняемому», — сказала собеседница агентства.

Татьяна Махницкая добавила, что 26 января потерпевший пришел домой в состоянии алкогольного опьянения и начал без разрешения переключать телевизионные каналы.

«На возражения обвиняемого о том, что он хозяин квартиры и сам будет решать, что смотреть, потерпевший нанес владельцу жилища один удар рукой в область лица и вышел на балкон. В это время второй мужчина, разозлившись на обидчика, схватил кухонный нож, лежавший на столе. Когда потерпевший вернулся с балкона, обвиняемый предупредил его, чтобы тот прекратил вести себя неподобающим образом, однако мужчина, не говоря ни слова, ударил хозяина квартиры еще раз», — сообщила представитель следственного управления.

По ее словам, затем хозяин квартиры несколько раз ударил мужчину ножом в грудь и вызвал скорую помощь, но прибывшие на место врачи лишь констатировали смерть потерпевшего.

«В настоящее время мужчине 1960 года рождения предъявлено обвинение в совершении убийства. Он полностью признал свою вину в инкриминируемом деянии. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказала собеседница агентства.