В Пензе 19 человек осуждены по делу о сбыте наркотиков Криминал

Пенза, 1 февраля 2018. PenzaNews. 19 жителей Пензы, Саранска и Саратова признаны судом виновными в совершении преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотиков. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«С июля 2016 года по 27 февраля 2017 года мужчины в возрасте от 19 до 36 лет, действуя в составе организованной группы, созданной неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, посредством обмены сообщениями в интернете получали от руководителей информацию о местах расположения тайников с наркотическими средствами. После этого они забирали их и производили более мелкие «закладки» на территории Пензы, Кузнецка и Саранска», — пояснила собеседница агентства.

Читайте также

В Пензе женщина пыталась передать в колонию наркотики в коробке из-под сока

Она добавила, что оплату сбытчики получали от организаторов группы на банковские карты и Qiwi-кошельки.

«В общей сложности у членов организованной группы было изъято более 7 кг наркотических средств синтетического происхождения», — отметила Светлана Артамонова.

По ее словам, в зависимости от роли каждого виновным назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 3,5 до 8 лет с отбыванием в исправительных колониях общего или строгого режима.

«Приговор в законную силу не вступил», — уточнила собеседница агентства.