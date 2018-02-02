В Пензе задержаны трое подозреваемых в нападении на таксиста с ножом и угоне его машины Криминал

Пенза, 2 февраля 2018. PenzaNews. Трое мужчин задержаны по подозрению в нападении с ножом на таксиста и завладении его автомобилем в микрорайоне Терновка города Пензы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по региону.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ведомстве отметили, что водитель получил ножевое ранение.

«На поиски злоумышленников были ориентированы наружные наряды полиции и вневедомственной охраны Росгвардии. Работая по горячим следам, на улице Терновского сотрудники заметили двух мужчин, которые подходили под описание нападавших. Правоохранители задержали подозреваемых и передали их сотрудникам полиции», — пояснили в пресс-службе.

В Росгвардии уточнили, что третьего злоумышленника нашли сотрудники патрульно-постовой службы полиции.

«Впоследствии потерпевший опознал в задержанных напавших на него лиц. Похищенный автомобиль обнаружен неподалеку от места происшествия и возвращен владельцу», — добавили в ведомстве.