В Пензе посетитель магазина за две недели совершил шесть краж спиртного Криминал

Пенза, 6 февраля 2018. PenzaNews. Полицейские установили причастность жителя Пензы к серии краж из сетевого магазина, расположенного в Первомайском районе города.

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«На протяжении двух недель подозреваемый совершил шесть хищений имущества из сетевого магазина. Он брал со стеллажа бутылки с алкоголем и прятал их под одеждой. При выходе, чтобы не привлекать к себе внимания работников торговой организации, подозреваемый приобретал сигареты», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что весь похищенный таким образом алкоголь злоумышленник выпил сам.

«Ущерб, причиненный его действиями, превысил 9 тыс. рублей», — уточнили в полиции.

По факту серии краж возбуждено уголовное дело.