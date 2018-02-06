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В Пензе посетитель магазина за две недели совершил шесть краж спиртного

12:00 | 06.02.2018 | Криминал

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Пенза, 6 февраля 2018. PenzaNews. Полицейские установили причастность жителя Пензы к серии краж из сетевого магазина, расположенного в Первомайском районе города.

В Пензе посетитель магазина за две недели совершил шесть краж спиртного

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«На протяжении двух недель подозреваемый совершил шесть хищений имущества из сетевого магазина. Он брал со стеллажа бутылки с алкоголем и прятал их под одеждой. При выходе, чтобы не привлекать к себе внимания работников торговой организации, подозреваемый приобретал сигареты», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что весь похищенный таким образом алкоголь злоумышленник выпил сам.

«Ущерб, причиненный его действиями, превысил 9 тыс. рублей», — уточнили в полиции.

По факту серии краж возбуждено уголовное дело.
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