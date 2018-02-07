В Пачелме бывший инспектор ДПС оштрафован на 30 тыс. рублей за служебный подлог Криминал

Пенза, 7 февраля 2018. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей назначено бывшему инспектору ДПС, который совершил служебный подлог в поселке Пачелма Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«4 августа 2017 года в Пачелме инспектор ДПС остановил автомашину «Daewoo Nexia», за рулем которой находился мужчина 1988 года рождения, не имевший права управления транспортными средствами. При участии одного понятого сотрудник полиции отстранил водителя от управления автомашиной, после чего провел освидетельствование на состояние алкогольного опьянения с помощью анализатора паров этанола. У мужчины было зафиксировано наличие этилового спирта в выдыхаемом воздухе в пределах допустимой нормы», — сказала собеседница агентства.

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По ее словам, при оформлении административного материала инспектор попросил постороннего мужчину поставить подпись в документах, подтверждающих, что якобы тот в качестве второго понятого присутствовал при освидетельствовании водителя и его отстранении от управления машиной.

«Кроме того, сотрудник полиции внес в соответствующий протокол заведомо ложные сведения об участии понятых в задержании им транспортного средства и собственноручно поставил от их имени подписи», — добавила Татьяна Махницкая.

Представитель следственного управления пояснила, что в ночь на 5 августа, осознав незаконность возбуждения в отношении водителя дела об административном правонарушении, полицейский внес в составленные ранее документы заведомо ложные сведения, исправив, что концентрация этилового спирта в выдыхаемом потерпевшим воздухе превышала норму.

«Приговор вступил в законную силу», — сказала она.