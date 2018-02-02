Чиновница городищенской администрации обвиняется в служебном подлоге Криминал

Пенза, 2 февраля 2018. PenzaNews. Сотрудница администрации Городищенского района Пензенской области обвиняется в служебном подлоге.

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«По данным следствия, женщина 1969 года рождения, занимая должность начальника одного из отделов администрации Городищенского района и являясь должностным лицом органа местного самоуправления, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях, совершила служебный подлог. 6 августа 2017 года, находясь в своем кабинете, с целью приукрашивания действительности она составила не соответствующий действительности протокол по ч. 3 ст. 9.4 кодекса Пензенской области об административных правонарушениях «Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах». Протокол был составлен в отношении местной жительницы, с которой обвиняемая лично знакома», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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Она добавила, что затем женщина была незаконно подвергнута административному наказанию в виде предупреждения.

«Аналогичный фиктивный протокол об административном правонарушении обвиняемая составила в отношении еще одного жителя города Городище 12 августа 2017 года», — отметила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая пояснила, что постановления административной комиссии были отменены судом в связи с протестами прокурора, производство по делам в отношении невиновных жителей прекращено.

В ходе следствия чиновница полностью признала вину в совершении инкриминируемого ей деяния.