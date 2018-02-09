Мошенник пытался получить «откат» в 3 млн. рублей за контракт на ремонт музея Радищева Криминал

Кузнецк, 9 февраля 2018. PenzaNews. Мужчина 1971 года рождения, убедивший представителя строительной фирмы, что может за вознаграждение в 3 млн. рублей лоббировать интересы организации при отборе подрядчика на якобы запланированную реставрацию музея А.Н. Радищева в Кузнецком районе Пензенской области, признан судом виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

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«В ноябре 2017 года злоумышленник в ходе встречи с представителем строительной организации ввел его в заблуждение относительно того, что якобы министерство культуры России планирует проведение реставрационных работ музея А.Н. Радищева, на которые будут выделены бюджетные средства в размере не менее 1 млрд. рублей, а он, используя личные связи, сможет решить вопрос об обеспечении победы фирмы в конкурсе по отбору подрядчика», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Кузнецкого районного суда.

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Он отметил, что на самом деле мужчина не располагал достоверной информацией о выделении денег на реставрацию и не имел возможности влиять на подобные решения.

«При получении от представителя строительной организации 3 млн. рублей злоумышленник был задержан сотрудниками управления ФСБ России по Пензенской области», — сказал собеседник агентства.

По его словам, мужчина согласился с предъявленным ему обвинением в полном объеме и ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

«Суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3,5 года и штрафом в размере 150 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу», — уточнил он.