Двое молодых пензенцев подозреваются в нападении на мужчину в Арбеково Криминал

Пенза, 11 февраля 2018. PenzaNews. Жители Пензы в возрасте 20 лет и 21 года подозреваются в нападении на мужчину на улице Ладожской в Арбеково.

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«29-летний мужчина сообщил, что в вечернее время возле дома на улице Ладожской двое неизвестных причинили ему телесные повреждения, после чего похитили два мобильных телефона, выпавших из карманов верхней одежды», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве отметили, что мужчина запомнил приметы злоумышленников, благодаря чему сотрудники уголовного розыска установили двоих подозреваемых, привлекавшихся ранее к уголовной ответственности.

«Они были задержаны и признались в содеянном. Похищенное изъято. По факту кражи возбуждено уголовное дело», — пояснили в пресс-службе.