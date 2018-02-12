В Пензе вынесен приговор наркоторговцам, задержанным сотрудниками ФСБ Криминал

Пенза, 12 февраля 2018. PenzaNews. Наказание в виде 8 и 10 лет лишения свободы соответственно назначено двоим наркоторговцам из Воронежа, которые были задержаны сотрудниками управления ФСБ России по Пензенской области на федеральной трассе М5 «Урал» летом 2017 года.

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«В мае прошлого года, преследуя корыстные интересы, желая постоянно и незаконно обогащаться, мужчины вступили в преступный сговор. Они договорились о совместном сбыте наркотических средств на территории Воронежской области бесконтактным способом через так называемые «закладки». Преступники распределили свои роли: один из них связывался с поставщиками, а второй выполнял функции водителя и помогал в получении наркотиков, за что получал денежное вознаграждение и часть товара для личного потребления», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления ФСБ РФ.

В ведомстве добавили, что 28 июля злоумышленники получили в Москве бесконтактным способом более 3 кг наркотиков и выдвинулись на личном автотранспорте в Воронеж через Пензенскую область, а на следующий день они были задержаны на 627 км трассы.

В управлении уточнили, что мужчины будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

«Приговор вступил в законную силу», — сказали в УФСБ.