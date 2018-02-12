В Пензе мужчина задержан за развратные действия на территории школы Криминал

Пенза, 12 февраля 2018. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в совершении развратных действий в отношении девочки на территории школы №68, расположенной на проспекте Строителей в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«Подозреваемый оказался жителем Пензы 1970 года рождения», — уточнила собеседница агентства.

Она добавила, что ранее организованная по факту произошедшего проверка продолжается.

«Следователем проводятся мероприятия, направленные на установление в действиях подозреваемого признаков преступления», — пояснила Татьяна Махницкая.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», неизвестный мужчина совершил развратные действия в отношении несовершеннолетней на территории школы №68 в Пензе 4 февраля.

Сразу после случившегося сотрудники правоохранительных органов были ориентированы на розыск злоумышленника среднего телосложения, которому, предположительно, 40–45 лет.