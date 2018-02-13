В Сердобске сотрудница банка похитила со счетов клиентов около 1 млн. рублей Криминал

Пенза, 13 февраля 2018. PenzaNews. 33-летняя женщина, которая, работая экономистом-менеджером операционного офиса одного из банков в Сердобском районе Пензенской области, похитила со счетов клиентов около 1 млн. рублей, приговорена к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил официальный представитель Сердобского городского суда.

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Он пояснил, что женщина в силу своих трудовых обязанностей занималась открытием и ведением банковских счетов, вкладами, а также совершала переводы на основании письменных заявлений клиентов.

По словам представителя суда, имея умысел на хищение денег, она с января по июль 2017 года составляла фиктивные договоры вклада между клиентами и банком, автоматически оформляла заявление от имени человека и получала в незаконное пользование карту с PIN-кодом.

«Затем женщина переводила денежные средства со счета клиента на счет банковской карты для последующего снятия наличных. Таким образом ей удалось похитить в общей сумме 959 тыс. 652 рубля», — уточнил собеседник агентства.

Он пояснил, что суд отсрочил виновной реальное отбывание наказания до достижения ее младшим ребенком 14-летнего возраста.

«Приговор не вступил в законную силу», — отметил представитель суда.