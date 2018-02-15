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В Пензенской области за год выявлено шесть преступлений в сфере экстремизма и терроризма

13:37 | 15.02.2018 | Криминал

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Пенза, 15 февраля 2018. PenzaNews. Шесть преступлений экстремистской и террористической направленности выявлено в Пензенской области в 2017 году. Об этом сообщил и.о. начальника управления МВД России по региону полковник полиции Вадим Ковтун.

В Пензенской области за год выявлено шесть преступлений в сфере экстремизма и терроризма

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«К уголовной ответственности привлечены два участника молодежного националистического движения и один сторонник радикального ислама», — сказал он, выступая с годовым отчетом перед депутатами Законодательного собрания Пензенской области в ходе 6-й очередной сессии в четверг, 15 февраля.

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Вадим Ковтун отметил, что в отношении 65 лиц, распространявших запрещенных материалов, приняты меры административного характера.

«В текущем году основные силы совместно с коллегиями по правоохранительному блоку будут нацелены на системную работу по недопущению на территорию региона лиц, причастных к деятельности террористических и экстремистских организаций, особенно в период проведения выборной кампании и чемпионата мира по футболу», — добавил и.о. начальника УМВД.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 9 февраля 2018 года прокурор Пензенской области Наталья Канцерова проинформировала участников ведомственной коллегии, что в регионе пресечена деятельность террористического сообщества. В настоящее время расследуется уголовное дело, возбужденное по факту его создания.
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