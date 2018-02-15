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Пензенские полицейские пресекли работу крупных интернет-магазинов по продаже наркотиков

14:09 | 15.02.2018 | Криминал

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Пенза, 15 февраля 2018. PenzaNews. Деятельность шести крупных межрегиональных интернет-магазинов пресечена благодаря сотрудникам полиции Пензенской области. Об этом сообщил и.о. начальника управления МВД России по региону Вадим Ковтун.

Пензенские полицейские пресекли работу крупных интернет-магазинов по продаже наркотиков

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Установлена причастность 179 лиц к осуществлению сбыта наркотических средств в глобальной сети, в том числе 50 — в составе организованной преступной группы», — сказал он, выступая с годовым отчетом перед депутатами Законодательного собрания Пензенской области в ходе 6-й очередной сессии в четверг, 15 февраля.

Вадим Ковтун добавил, что в ходе отработки соответствующей информации было выявлено семь лабораторий в Московской области, где производили синтетические наркотики, которые в дальнейшем поступали в разные регионы страны, в том числе в Пензенскую область.

«Сейчас до сих пор проводится еще работа по этим уголовным делам», — отметил он.
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