В Пензенской области вступил в силу приговор мужчине за насилие над двумя дочерьми Криминал

Пенза, 15 февраля 2018. PenzaNews. Приговор, в соответствии с которым житель Нижнеломовского района Пензенской области проведет 13 лет в колонии строгого режима за насильственные действия сексуального характера в отношении своих малолетних дочерей, вступил в законную силу. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил официальный представитель Нижнеломовского районного суда.

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«Летом 2016 года девочки в возрасте 7 и 9 лет гостили у отца в деревне. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина трижды совершил в отношении двух дочерей действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшим с использованием их беспомощного состояния, обусловленного малолетним возрастом», — напомнил собеседник агентства.

Он отметил, что вину в инкриминируемых действиях мужчина не признал.

«Он ссылался на то, что девочки повторяют выдуманную матерью версию, которая таким образом пытается вернуть бывшего мужа в семью. Однако суд не принял эти возражения во внимание и признал насильника виновным», — добавил собеседник агентства.

По его словам, защитник осужденного подал на приговор апелляционную жалобу, которая была оставлена без удовлетворения.