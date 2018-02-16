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В Пензе предъявлено обвинение по делу о незаконной рубке деревьев на 108 млн. рублей

14:17 | 16.02.2018 | Криминал

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Пенза, 16 февраля 2018. PenzaNews. Сотрудники второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Пензенской области предъявили обвинение работнику ГКУ «Кададинское лесничество» и двоим представителям ГАУ «Юрсовский лесхоз», которым в зависимости от роли каждого вменяется превышение должностных полномочий и незаконная рубка деревьев на сумму примерно 108 млн. рублей.

В Пензе предъявлено обвинение по делу о незаконной рубке деревьев на 108 млн. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По данным следствия, с октября по декабрь 2016 года заместитель директора и мастер учреждения «Юрсовский лесхоз», действуя группой лиц по предварительному сговору, при пособничестве директора «Кададинского лесничества» на основании подложных документов, в которых содержались недостоверные сведения о состоянии лесных насаждений, […] под видом проведения санитарно-оздоровительного мероприятия организовали и произвели незаконную рубку сырорастущих сосен на территории Кузнецкого и Сосновоборского районов», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она уточнила, что в результате деревья были вырублены на площади 17,8 га, а лесному фонду страны причинен материальный ущерб в размере более 90 млн. рублей.

«Кроме того, в ходе следствия установлено, что директор «Кададинского лесничества», используя свои должностные полномочия вопреки интересам службы, из иной личной заинтересованности, выразившейся в желании сохранить хорошие личные отношения с заместителем директора «Юрсовского лесхоза», дал указание подчиненным о подписании фиктивных документов о том, что рубка прореживания на территории Кададинского лесничества в Сосновоборском районе, предусмотренная госзаданием и утвержденная приказом регионального Минлесхоза, выполнена. При этом он располагал достоверной информацией о том, что рубка продолжается за пределами сроков, определенных госзаданием», — добавила собеседница агентства.

По словам Татьяны Махницкой, ущерб от этих действий должностного лица повлекли причинение ущерба на сумму около 18 млн. рублей.

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Она сообщила, что заместитель директора и мастер «Юрсовского лесхоза», а также руководитель «Кададинского лесничества» были задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, в отношении них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

«В настоящее время следователями выполняется комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Проводятся судебные почерковедческие, компьютерно-технические и бухгалтерская экспертизы», — отметила Татьяна Махницкая.

Она добавила, что оперативное сопровождение по делу осуществляют сотрудники УФСБ России по Пензенской области.
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