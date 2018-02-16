В Пензе предъявлено обвинение по делу о незаконной рубке деревьев на 108 млн. рублей Криминал

Пенза, 16 февраля 2018. PenzaNews. Сотрудники второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Пензенской области предъявили обвинение работнику ГКУ «Кададинское лесничество» и двоим представителям ГАУ «Юрсовский лесхоз», которым в зависимости от роли каждого вменяется превышение должностных полномочий и незаконная рубка деревьев на сумму примерно 108 млн. рублей.

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«По данным следствия, с октября по декабрь 2016 года заместитель директора и мастер учреждения «Юрсовский лесхоз», действуя группой лиц по предварительному сговору, при пособничестве директора «Кададинского лесничества» на основании подложных документов, в которых содержались недостоверные сведения о состоянии лесных насаждений, […] под видом проведения санитарно-оздоровительного мероприятия организовали и произвели незаконную рубку сырорастущих сосен на территории Кузнецкого и Сосновоборского районов», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она уточнила, что в результате деревья были вырублены на площади 17,8 га, а лесному фонду страны причинен материальный ущерб в размере более 90 млн. рублей.

«Кроме того, в ходе следствия установлено, что директор «Кададинского лесничества», используя свои должностные полномочия вопреки интересам службы, из иной личной заинтересованности, выразившейся в желании сохранить хорошие личные отношения с заместителем директора «Юрсовского лесхоза», дал указание подчиненным о подписании фиктивных документов о том, что рубка прореживания на территории Кададинского лесничества в Сосновоборском районе, предусмотренная госзаданием и утвержденная приказом регионального Минлесхоза, выполнена. При этом он располагал достоверной информацией о том, что рубка продолжается за пределами сроков, определенных госзаданием», — добавила собеседница агентства.

По словам Татьяны Махницкой, ущерб от этих действий должностного лица повлекли причинение ущерба на сумму около 18 млн. рублей.

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Она сообщила, что заместитель директора и мастер «Юрсовского лесхоза», а также руководитель «Кададинского лесничества» были задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, в отношении них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

«В настоящее время следователями выполняется комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Проводятся судебные почерковедческие, компьютерно-технические и бухгалтерская экспертизы», — отметила Татьяна Махницкая.

Она добавила, что оперативное сопровождение по делу осуществляют сотрудники УФСБ России по Пензенской области.