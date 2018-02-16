Житель Пензы осужден за мошенничество с дачными участками в особо крупном размере Криминал

Пенза, 16 февраля 2018. PenzaNews. Два года лишения свободы условно с испытательным сроком в 3,5 года получил житель Пензы 1983 года рождения, который признан виновным в совершении мошенничества с дачными участками в особо крупном размере.

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«В октябре 2015 года мужчина разработал преступную схему, направленную на безвозмездное приобретение права собственности на земельные участки, принадлежащие муниципальному образованию — городу Пензе. Он находил на территориях садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) незанятые или заброшенные участки, которые по договоренности с лицами из числа своих знакомых, не осведомленных о его преступных намерениях, оформлял на них за вознаграждение», — сообщил ИА «PenzaNews» представитель Октябрьского районного суда Пензы.

По его словам, мужчина действовал по нотариальным доверенностям, выданным этими лицами на право представлять их интересы в компетентных органах, а также распоряжаться данными участками.

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«Далее подсудимый на своем персональном компьютере изготавливал фальшивую архивную справку о якобы имеющемся праве на дачный участок и подавал имеющиеся у него документы для регистрации права собственности. Зарегистрированные участки он продавал третьим лицам по низким ценам — от 30 тыс. до 420 тыс. рублей, хотя их кадастровая стоимость составляла в среднем от 200 тыс. до 400 тыс. рублей», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в период с 20 октября 2015 года по 20 февраля 2017 года мужчина незаконно и безвозмездно приобрел путем обмана права собственности на муниципальное имущество в виде 18 земельных участков в семи СНТ, причинив ущерб администрации Пензы на сумму более 5,8 млн. рублей.

«Преступная деятельность злоумышленника была прекращена после проверки, назначенной одним из регистраторов, заподозрившим неладное с его документами. В ходе расследования уголовного дела мужчина возвратил часть земельных участков законному правообладателю. Кроме того, заявленный мэрией к подсудимому гражданский иск о взыскании материального ущерба на сумму более 3,2 млн. рублей удовлетворен в полном объеме. Приговор в законную силу не вступил», — сказал представитель суда.