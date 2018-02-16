Ход расследования дела Савина и Попкова пока разглашению не подлежит — СКР Криминал

Пенза, 16 февраля 2018. PenzaNews. Информация о ходе расследования уголовного дела, фигурантами которого являются бывший вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин и действующий вице-мэр Пензы Владимир Попков, пока не подлежит разглашению. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«Уголовное дело по подозрению заместителя главы администрации города Пензы Владимира Попкова в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог», и по подозрению бывшего вице-губернатора Пензенской области Валерия Савина в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», находится в производстве первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления. В интересах следствия на данном этапе информация о ходе расследования уголовного дела разглашению не подлежит», — прокомментировала собеседница агентства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора Пензенской области Валерия Савина по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», было возбуждено при взаимодействии сотрудников региональных управлений СКР и ФСБ России в декабре 2017 года.

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Следствие подозревает Валерия Савина в получении мошенническим путем права на чужое имущество — участок из состава земель населенных пунктов в Пензе на территории одного из садоводческих товариществ стоимостью 460 тыс. рублей, полагая, что в результате противоправных действий муниципальному образованию был причинен ущерб в крупном размере.

Уголовное дело в отношении заместителя главы администрации Пензы Владимира Попкова по ч. 2 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог» было возбуждено первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по региону примерно год назад — в феврале 2017 года.

По данным следствия, в июне 2016 года замглавы горадминистрации, зная, что он не обладает в указанный период полномочиями по подписанию постановлений от имени мэра, внес в официальный документ заведомо ложные сведения. Чиновник как исполняющий обязанности главы администрации Пензы лично подписал постановление о предоставлении земельного участка стоимостью не менее 1 млн. 600 тыс. рублей на территории садоводческого товарищества в собственность гражданину, имя которого следствие не раскрывает, датированное задним числом — февралем 2016 года. В настоящее время постановление отменено как незаконное.

6 февраля 2017 года стало известно, что прокуратура принесла протест на постановление администрации Пензы, в соответствии с которым вице-губернатору Валерию Савину был выделен земельный участок в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) «Искра-1».