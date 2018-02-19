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Вступил в силу приговор аферисту, пытавшемуся получить «откат» за контракт на ремонт музея

11:53 | 19.02.2018 | Криминал

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Пенза, 19 февраля 2018. PenzaNews. Приговор мужчине 1971 года рождения, убедившему представителя стройкомпании, что он может за вознаграждение в 3 млн. рублей лоббировать интересы организации при отборе подрядчика на якобы запланированную реставрацию музея А.Н. Радищева в Кузнецком районе Пензенской области, вступил в законную силу. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

Вступил в силу приговор аферисту, пытавшемуся получить «откат» за контракт на ремонт музея

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ведомстве напомнили, что Кузнецкий районный суд назначил злоумышленнику наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3,5 года и штрафом в размере 150 тыс. рублей.

«Как установлено следствием и судом, мужчина, решив мошенническим путем завладеть 3 млн. рублей, убедил главу администрации Кузнецкого района Пензенской области [Валерия Костина] и руководителя одной из строительных организаций передать ему данную сумму для обеспечения победы в конкурсе на осуществление реставрационных работ государственного музея А.Н. Радищева. Деньги, с его слов, предназначались для передачи должностным лицам Минкультуры РФ. В действительности злоумышленник не намеревался совершать каких-либо действий в интересах подрядчика», — сказали в управлении ФСБ.

В пресс-службе добавили, что мошенник был задержан с поличным при получении денег 8 ноября 2017 года.
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