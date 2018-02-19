EN
15:24:33 Понедельник, 19 февраля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

В Пензе военнослужащий приговорен к 3 годам в колонии-поселении за наркотики

15:11 | 19.02.2018 | Криминал

Печать

Пенза, 19 февраля 2018. PenzaNews. Приговор, согласно которому молодой человек, попавшийся с наркотиками во время прохождения военной службы в Пензенской области, отправится на 3 года в колонию-поселение, вступил в законную силу.

В Пензе военнослужащий приговорен к 3 годам в колонии-поселении за наркотики

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Пензенского гарнизонного военного суда, молодой человек с помощью телефона заказал в интернет-магазине спайс, в тот же день оплатил покупку через терминал в торговой организации, после чего получил адрес «закладки», находившейся в Саранске.

«Он приехал по указанному в SMS адресу, где по координатам нашел на территории заброшенного дачного участка сверток с наркотическим веществом внутри», — добавил собеседник агентства.

Он отметил, что молодой человек положил спайс в карман куртки и направился в сторону дороги, однако по пути был задержан сотрудниками полиции, которые при личном досмотре изъяли у него запрещенное вещество.
Актуальное
Читайте также
Оформление зданий в центре Пензы приведут в соответствие с городскими стандартами Экспертизу документов на ремонт площади Ленина в Пензе завершат к концу недели
Жительница Заречного перевела мошеннице 30 тыс. рублей, надеясь получить в 10 раз больше Белозерцев предложил на следующем форуме в Сочи оформить стенд Пензенской области
В Заречном объявлен карантин по бешенству Пензенские педагоги пройдут стажировку в сочинском «Сириусе»
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама