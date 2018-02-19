В Пензе военнослужащий приговорен к 3 годам в колонии-поселении за наркотики Криминал

Пенза, 19 февраля 2018. PenzaNews. Приговор, согласно которому молодой человек, попавшийся с наркотиками во время прохождения военной службы в Пензенской области, отправится на 3 года в колонию-поселение, вступил в законную силу.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Пензенского гарнизонного военного суда, молодой человек с помощью телефона заказал в интернет-магазине спайс, в тот же день оплатил покупку через терминал в торговой организации, после чего получил адрес «закладки», находившейся в Саранске.

«Он приехал по указанному в SMS адресу, где по координатам нашел на территории заброшенного дачного участка сверток с наркотическим веществом внутри», — добавил собеседник агентства.

Он отметил, что молодой человек положил спайс в карман куртки и направился в сторону дороги, однако по пути был задержан сотрудниками полиции, которые при личном досмотре изъяли у него запрещенное вещество.