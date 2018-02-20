Под Пензой пьяный мужчина убил собутыльника топором Криминал

Пенза, 20 февраля 2018. PenzaNews. Житель села Нечаевка Мокшанского района Пензенской области обвиняется в убийстве мужчины 1983 года рождения, с которым распивал спиртное.

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«По данным следствия, 16 февраля 2018 года обвиняемый ночью пришел домой. Его матери там не оказалось, но у них в гостях находились четверо местных жителей, а также незнакомый ему ранее мужчина. Компания распивала спиртное, и хозяин дома присоединился к гостям. Утром односельчане разошлись, а новый знакомый остался и вместе с обвиняемым продолжил употреблять алкоголь. После того, как спиртное закончилось, хозяин попросил гостя уйти, однако тот отказался. На этой почве между мужчинами возник конфликт, который перерос в драку», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что злоумышленник схватил лежавший на кухне топор и стал бить им по голове потерпевшего, а после совершения убийства лег спать.

«Следователем изъят топор, с помощью которого было совершено убийство — обвиняемый спрятал его в здании разрушенной пекарни в том же селе», — пояснила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая уточнила, что мужчина заключен под стражу.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Назначены судебно-медицинская, биологическая, цитологическая и судебно-психиатрическая экспертизы», — сказала она.