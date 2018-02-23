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Мужчина госпитализирован после конфликта в доме на улице Плеханова в Пензе

09:41 | 23.02.2018 | Криминал

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Пенза, 23 февраля 2018. PenzaNews. 49-летний мужчина госпитализирован с телесными повреждениями в результате конфликта, произошедшего в квартире одного из домов на улице Плеханова в Пензе.

Мужчина госпитализирован после конфликта в доме на улице Плеханова в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«При проверке сотрудники уголовного розыска установили, что в ходе совместного распития спиртного и возникшей ссоры потерпевшему нанес несколько ударов кулаками в область живота 43-летний хозяин квартиры, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что подозреваемый дал признательные показания.

«По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело», — сказали в полиции.
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