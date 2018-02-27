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Жительницы Самарской области задержаны по подозрению в краже денег у кузнецкой пенсионерки

08:08 | 27.02.2018 | Криминал

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Кузнецк, 27 февраля 2018. PenzaNews. Две жительницы Самарской области задержаны по подозрению в краже денег из дома пожилой женщины в Кузнецке Пензенской области, к которой они пришли под видом соцработниц.

Жительницы Самарской области задержаны по подозрению в краже денег у кузнецкой пенсионерки

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Незадолго до полудня в дом пенсионерки зашли две неизвестные женщины, которые представились социальными работниками. Незнакомки сказали, что хозяйке жилища полагается материальная помощь. В то время, как одна из неизвестных отвлекала внимание пожилой женщины, заполняя какие-то бумаги, вторая ходила по дому. Через некоторое время, когда они ушли, пенсионерка решила проверить сохранность денег и обнаружила пропажу наличных, которые хранились в шкафу и под скатертью на кухонном столе. Общая сумма похищенных денег превысила 13 тыс. рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что женщина рассказала о случившемся пришедшей в гости родственнице, а та позвонила в правоохранительные органы.

«Полицейские выяснили у потерпевшей приметы подозреваемых, а также провели подворный обход на улице, где проживает пенсионерка. Был составлен фоторобот незнакомок. В результате принятых мер установлены данные автомобиля с регистрационными знаками Самарской области, на котором, предположительно, передвигались злоумышленницы», — отметили в управлении.

В пресс-службе уточнили, что женщины в возрасте 24 и 39 лет, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности, задержаны и доставлены в Пензенскую область для дальнейшего разбирательства.

«По факту кражи, совершенной группой лиц с незаконным проникновением в жилище, возбуждено уголовное дело по признакам преступления. В отношении злоумышленниц судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время полицейские устанавливают причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений на территории региона», — добавили в полиции.
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