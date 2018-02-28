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Задержан предполагаемый убийца мужчины, тело которого обнаружили на обочине под Пензой

10:10 | 28.02.2018 | Криминал

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Пенза, 28 февраля 2018. PenzaNews. Житель Грабово Пензенской области 1984 года рождения задержан по обвинению в убийстве односельчанина, тело которого было обнаружено на обочине дороге.

Задержан предполагаемый убийца мужчины, тело которого обнаружили на обочине под Пензой

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 23 февраля 2018 года обвиняемый распивал спиртное дома в селе Грабово. После 21.00 он решил сходить в магазин, чтобы приобрести еще алкоголя. По дороге домой он встретил своего знакомого 1992 года рождения, который начал напрашиваться к нему в гости, но мужчина ответил отказом. Придя домой, он пошел в помещение бани, где продолжил распивать спиртное. Примерно через час к нему пришел потерпевший и стал требовать алкоголь. Обвиняемый ему вновь ответил отказом, после чего, с его слов, увидел в руках у гостя нож. Злоумышленник отобрал его у потерпевшего и нанес им один удар в область груди знакомого, от которого тот скончался на месте происшествия», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По ее словам, злоумышленник попытался скрыть следы убийства: он сжег в печи куртку и ботинки потерпевшего, а тело погрузил в машину и утром вывез за пределы села, оставив на обочине дороги между Александровкой и Пыркино, после чего выбросил нож в поле.

«Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. По имеющейся информации, ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности — за управление транспортным средством в состоянии опьянения, публичное оскорбление представителя власти, кражу и хулиганство», — отметила представитель следственного управления.
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